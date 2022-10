Oliviero Toscani attacca Giorgia Meloni | “La regina di coattonia”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il noto fotografonuovamente il centrodestra. Paragona la leader di Fratelli d’Italiaa Wanna Marchi e non solo, definisce Silvio Berlusconi “un poveretto” per cui prova imbarazzo. L’attacco verbale ditorna a parlare, portando avanti la sua battaglia personale contro il centrodestra. Il fotografo non risparmia nessuno. Nell’intervista rilasciata oggiesordisce invocando dapprima la resistenza: «Ognuno di noi deve partire subito e farla a modo suo», per poi spostare il focus del discorso sull’ennesimo attacco personale verso ...