Oggi si celebra il BRA Day Italy

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il BRA Day è la Giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria. Si, mercoledì 19 ottobre, in tutta Italia, dove sono ancora poche le donne a richiedere l’intervento per una protesi al seno dopo un tumore. Nella giornata odierna andrà in scena l’iniziativa intitolata La protagonista sei tu, che coinvolgerà i più importanti centri di senologia presenti in Italia. L’appuntamento del BRA Day vedrà in prima fila le città di Roma, Torino, Bologna, Padova, Genova e Palermo. L’importanza del BRA Day è certificata dai numeri del ministero della Salute sulle donne che ogni anno si sottopongono a un intervento di ricostruzione mammaria. Secondo i dati forniti dal ministero, dal 2011 al 2021 soltanto 42.000 donne hanno ricevuto un nuovo impianto in seguito all’esportazione del seno a causa di un tumore. Un numero troppo ...