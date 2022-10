Nuovo governo | entro sabato mattina incarico a Meloni | per Istruzione Valditara sempre in pole | ma Pittoni prova la rimonta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Da una parte c'è "la fretta" di Giorgiadi formare il, dall'altra parte c'è Silvio Berlusconi che "straparla". Al diluvio di dichiarazioni del leader azzurro,decide di non rispondere soltanto 24 ore l'incontro tra i due che si è tenuto nella sede di Forza Italia. L'articolo .

Lo yen tocca unminimo da 32 anni nel cambio con il dollaro sfondando quota 149 e alimentando le speculazioni su un possibileintervento delgiapponese, che aveva agito a fine ...Ilha ideato unbonus per aiutare gli italiani ad acquistare dei mezzi ecologici in maniera più facile. Si vive oggi un momento di grande cambiamento. Da un lato le famiglie italiane sono ...I tempi lunghi nel rinnovo dei contratti 2019/21 di scuola e della dirigenza sanitaria riducono le uscite di quest’anno ma le aumentano nel prossimo, quando gli spazi sono già ristretti I tempi lunghi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...