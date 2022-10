Nuovo audio di Berlusconi | “Putin non voleva la guerra Zelensky? Meglio se non dico quello che penso”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Dopo il primodiffuso da LaPresse ieri pomeriggio registrato durante un incontro trae i deputati di Forza Italia nel quale l’ex premier sosteneva di aver “riallacciato” i rapporti con Vladimir(e di aver inoltre ricevuto un regalo e una “lettera dolcissima” dal presidente russo in occasione del suo compleanno), oggi la testata ha reso pubblico il contenuto del resto del discorso tenuto a Montecitorio. L’ex premier ha ricostruito secondo la sua versione come si sia arrivati al conflitto in Ucraina: “Sapete com’è avvenuta la cosa della Russia? Anche su questo vi prego, però, il massimo riserbo. Promettete? (…) La cosa è andata così: nel 2014 a Minsk, in Bielorussia, si firma un accordo tra l’Ucraina e le due neocostituite repubbliche del Donbass per un accordo di pace senza che nessuno attaccasse l’altro”. A quel ...

Silvio Berlusconi non si ferma più. Dopo l'audio sull'amicizia con Putin («mi ha inviato 20 bottiglie di vodka per il compleanno e una dolcissima lettera, sono tra i cinque suoi amici più cari» ha detto), trapelato martedì sera dopo un ...