Nuovo audio di Berlusconi | “Non posso dire cosa penso di Zelensky”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUndi Silvioè destinato a causare più di un mal di pancia nella maggioranza. “Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediazione Putin e” dice il leader di Forza Italia riunione dell’assemblea dei deputati alla Camera, “Perché non c’è nessun modo possibile., secondo me… lasciamo perdere, nondirlo…”. “Sapete com’è avvenuta ladella Russia?” continua il Cavaliere nel’inviato da un parlamentare allattrice di un’agenzia di stampa, “Anche su questo vi prego, però, il massimo riserbo. Promettete? Laè andata così: nel 2014 a Minsk, in Bielorussia, si firma un accordo tra l’Ucraina e le due neocostituite repubbliche del ...