Nuovo audio di Berlusconi | “Non dico cosa penso di Zelensky” Meloni | “Chi non segue linea atlantica non sarà al governo | a costo di non farlo”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Mentre Mattarella convoca le consultazioni (il calendario), sono ancora le parole del fondatore di Fi (l’di ieri) a complicare la strada verso ilesecutivo (ascolta). Letta: “Minata la credibilità del futuro esecutivo”. M5s-Azione: “Tajani non può andare agli Esteri” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nel pomeriggio, LaPresse diffonde un, in cui il leader di Forza Italia attacca il presidente ucraino Zelensky. La clamorosa ripresa delle relazioni con il presidente russo, raccontata dal ...L'ennesimochoc con le parole di Silvio Berlusconi sull'Ucraina riaccende le mai sopite fibrillazioni ... Francesco Lollobrigida, prevede che si possa votare la fiducia alEsecutivo entro ...ROMA. Putin «è entrato in Ucraina e si è trovato di fronte a una situazione imprevista e imprevedibile di resistenza da parte degli ucraini, che hanno cominciato dal terzo giorno a ricevere soldi e ar ...Un nuovo audio di Silvio Berlusconi, con tanto di applausi dei deputati di Forza Italia, imbarazza definitivamente Giorgia Meloni e le sue ferme posizioni filo-atlantiche. E mette in bilico anche la s ...