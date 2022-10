Nuove regole per il riscaldamento invernale | quanto si potrà risparmiare

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il Decreto 6 ottobre 2022 ha portato all’introduzione di una serie di limitazioni sul, che dovranno essere attuate nel corso della stagione. Di cosa si tratta? Intanto, ilper la stagione autunno-inverno 2022 avrà una durata ridotta rispetto allo scorso anno, ovvero si potranno tenere i caloriferi accesi 15 giorni in meno in totale. Si dovrà inoltre abbassare la temperatura di 1° centigrado e il totale giornaliero di accensione delsarà diminuito di un’ora al giorno, anche se sono comunque previste delle eccezioni.sul: scopri come fare con le offerte del mercato libero2022-2023 Sulla base diprevisto ...

L'inverno è alle porte ed è diventato legge il piano nazionale di contenimento dei consumi di gas . In base alle, i termosifoni si accenderanno più tardi e rimarranno in funzione per meno giorni e per un'ora in meno al giorno. Secondo le stime di risparmio dell' Osservatorio SOStariffe.it e Segugio....