Numeri pazzeschi per il Napoli | solo due big europee hanno fatto meglio degli azzurri

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Un inizio di stagione roboante quello che ha caratterizzato ildi Luciano Spalletti. Gliviaggiano spediti sia in campionato che in Europa, complici le 42 reti totali messe a segno e la classifica marcatori partenopea che conta ben 15 calciatori diversi all’attivo. Alla lista dei “bomber” mancano infattiMario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Gaetano, Demme e Zerbin, tutti giocatori poco offensivi o con scarso minutaggio. Nel frattempo, nell’odierna edizione di Repubblica, spunta il dato che fa sorridere. Idel42 gol in 14 partite complessive non sono pochi, tant’è che ilè fin’ora il miglior attacco sia in Serie A che in Champions League. La media gol azzurra, di 3 reti ogni 90?, è inoltre la terza migliore ...