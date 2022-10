“Non faccio l’amore da 6 anni” La super vip confessa | il motivo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Seiche non fa sesso: dal 2016, per l'esattezza, Drew Barrymore ha scelto l'astinenza. In quell'anno l'attrice oggi 47enne e indimenticata interprete di E.T. e tantissime altre pellicole di successo come Charlie's Angels si è separata dal suo terzo marito dedicandosi completamente alla vita da mamma single. Nel 2012 Drew Barrymore ha sposato il consulente artistico Will Kopelman dal quale si è separata nel 2016, appunto e da lui ha avuto due figli: Olive (9) e Frankie (8). Prima due matrimoni falliti: le prime nozze-lampo furono quelle con il barista Jeremy Thomas nel marzo 1994 e durarono solo qualche settimana. Nel luglio 2001 con il comico Tom Green, ma anche in questo caso durarono appena sei mesi.