Non c’è pace per Maignan | il portiere del Milan è costretto ad un nuovo stop

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Non sembra avere fine l’emergenza infortuni in casa. Stando a quanto riportato da “Sky Sport” infatti, Mikeavrebbe riscontrato unproblema al polpaccio e sarebbe dunque nuovamenteai box per ilproblema fisico. L’estremo difensore di nazionalità francese era assente da circa 3 settimane per una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio del polpaccio sinistro rimediata con la maglia della nazionale durante la sosta di fine settembre; inevitabilmente ora, in attesa dei riscontri che daranno i nuovi esami a cui si è sottoposto, i tempi di recupero aumenteranno anche per le prossime settimane. InfortunioIn attesa dunque di conoscere con precisione l’entità delproblema al polpaccio ...

Adnkronos

È una fortuna che il crollo sia avvenuto in un orario in cuic'erano lezioni e in cui gli studentistavano circolando qui vicino. è una situazione instabile. Vogliamo sicurezza anche per ...c'è nulla di sbagliato in questo! Assolutamente nulla.giudico! Anzi, celebro il loro viaggio! Perché per alcune persone funziona davvero, per me inveceha funzionato". In ogni caso la ... Fontana presidente Camera, De Luca: "Non c'è limite al peggio"