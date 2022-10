New York | una sentenza riconosce la piena dignità giuridica alle relazioni poliamorose

Sky Tg24

Non solo le famiglie arcobaleno ma anche le relazioni poliamorose. Aun tribunale, nell'ambito di una causa di ...Amitav Ghosh è nato a Calcutta nel 1956, ha studiato a Oxford e attualmente vive tra la sua città natale e. Amitav Ghosh ritenuto uno tra i maggiori protagonisti della letteratura indiana contemporanea, il suo universo romanzesco è un universo inquieto i cui personaggi sono viaggiatori, esuli, ... New York invasa dai topi, mai così tanti. Ecco il piano per liberare la città dai roditori Mondo - A Parigi, nel 1912, critici e artisti lo snobbarono senza pietà. Per Umberto Boccioni il debutto alla Galleria Barnheim-Jeune fu una giostra di emozioni violente: qualcuno rise, giudicando i s ...L’architetta: il mio studio è come un Erasmus, ho giovani di 16 Paesi. «Sono arrivata qui trent’anni fa seguendo Enric Miralles, il futuro padre dei miei figli» ...