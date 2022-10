(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Era il 15 luglio 2020, quando fu ritrovato a San Vicente del Caguan, in, il corpo senza vita di, cooperante e osservatore internazionale italiano, stabile nel Paese sudamericano in missione per conto delle Nazioni Unite. Dopo tre anni circa dalla sua morte, ladiha chiesto oggi, mercoledì 19 ottobre,dell’inchiesta. La sua scomparsa ha fin da subito destato sospetti: quando a metà luglio il corpo era stato trovato nel suo appartamento, con l’apparenza di un corpo impiccato, ma anche con tagli e sangue, la poliziana e l’Onu – dopo aver affidato la prima autopsia al medico della missione – hanno deciso di derubricare il caso come suicidio. Poi le autorità – anche spinte dalla famiglia del cooperante, certi ...

Open

Per non parlare del ministero della, su cui per il leader azzurro è già deciso il nome di Casellati mentreconferma è mai arrivata da FdI . Cosa accadrà nelle prossime ore è ...Il soffitto di una delle stanze che ospitano la segreteria dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari del palazzo didi Catania è crollato. Ad accorgersene sono stati, questa ... Nessuna giustizia per Mario Paciolla, l’italiano morto in Colombia: la procura di Roma chiede l’archiviazione LaPresse) Giorgia Meloni vede il traguardo della costruzione del nuovo governo e punta al giuramento già nel fine settimana. Dopo i capigruppo, ...Il cedimento è avvenuto di notte. Ad accorgersene sono stati, questa mattina, gli impiegati che hanno avvertito i vigili del fuoco ...