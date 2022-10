(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Vogliamo continuare a utilizzare la nostra piattaforma e l’opportunità di gridare in favore di un membro molto speciale della comunità del basket. Oggi è il compleanno di, ha 32 anni”. E’ questo l’di Stephendurante la cerimonia con l’anello del titolo vinto in NBA con Golden State nella serata inaugurale del massimo campionato di basket mondiale, riguardante l’arresto e la detenzione indi, la cestista americana della WNBA trattenuta dal regime di Putin per possesso di droga e con un rischio di nove anni di reclusione: “Vogliamo continuare a far conoscere il suo nome e preghiamo, sono passati 243 giorni da quando è statain. ...

SPORTFACE.IT

...fare unpersonale a Silver. "Sarebbe fantastico. So che Adam è ad Abu Dhabi in questo momento, credo. Ma probabilmente vede ogni singola intervista e trascrizione che arriva dai giocatoriQuesta edizione sarà molto speciale e sentita, sia per l'urgenza di unper la pace , che ... In questa edizione ci sarà anche un gioco tra le star che, come nella, permetterà di vedere prove ... NBA, appello di Curry: "Riportare Brittney Griner a casa, la Russia l'ha incarcerata ingiustamente" Anche Giannis Antetokounmpo ha elogiato Victor Wembanyama, considerandolo una vera e propria promessa dell'NBA ...The King, dopo il ritiro, sostiene di voler possedere una squadra NBA e portarla a Las Vegas, uno dei pochi stati del sud ovest ancora senza.