Nasce Brembo Ventures | investimenti strategici nelle migliori startup del mondo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Stezzano., leader globale nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti, lancia, l’unità di venture capital dell’azienda con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità di domani.realizzeràa livello globaletecnologiche in grado di portare valore sia in ambito di prodotto sia di processo produttivo. In particolare l’attenzione sarà rivolta a realtà attive nell’intelligenza artificiale, nei big data, nella sensoristica, nella meccatronica, nell’efficienza energetica e nella sostenibilità che possano trovare applicazione nel settore automotive....

La più recente operazione diVentures è l' acquisto in qualità di lead investor del 6,8% del capitale di PhotonPath , azienda milanese fondata nel 2019 come spin off del Politecnico di Milano, ...Spin-off dell'Università Federico II di Napoli che sviluppa algoritmi per il controllo degli pneumatici, MegaRide ha vinto la prima edizione della sezione Innovazione del premio Barsanti e Matteucci p ...