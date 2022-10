Napoli | rapinato vicino piazza Garibaldi | si sente male e muore davanti alla moglie

ilmattino.it

Prima è stato, poi mentre si allontanava in cerca della moglie si è accasciato ed è morto, probabilmente a causa dello choc per la rapina subita. È la tragedia che ha visto vittima un anziano napoletano ...... storica prima voce di Mickey Mouse) è statodue volte in due giorni consecutivi a fine ... Lo metteva in vendita un uomo di, che però poi ha detto di averlo rivenduto al negozio di ... Napoli, anziano rapinato muore di infarto davanti alla moglie Napoli. Tragica rapina in piazza Garibaldi davanti a centinaia di turisti e cittadini . Un uomo è morto d’infarto dopo che poco prima era stato rapinato. La notizia anticipata da Il Mattino che la ...Si trovava in piazza principe Umberto, zona vicina alla stazione centrale di Napoli. Era diretto in via Taddeo da Sessa, dove aveva appuntamento con la moglie. L’uomo, una persona anziana, è riuscita ...