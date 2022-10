Napoli | lanciano lucchetto contro vetro autobus | 15enne ferita agli occhi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Due ore fa circa i carabinieri del nucleo radiomobile disono intervenuti in largo sermoneta dove era in sosta unANM della linea 140. In via Mergellina, poco prima, uno sconosciuto avrebbe lanciato ununo dei vetri lato sinistro del veicolo. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Lorenzo Medici e Luigi D'Emilio, leader rispettivamente della Cisl Funzione Pubblica della Campania e di Napoli, lanciano l'ennesimo grido di allarme per il settore. "Grazie alle mobilitazioni messe ... Lanciano lucchetto contro vetri bus a Mergellina: 15enne ferita agli occhi. E' accaduto sulla linea 140 nei pressi di largo Sermoneta a Mergellina E' quanto accaduto ai passeggeri di un autobus dell'Anm, Azienda napoletana mobilità, sulla linea 140 nei pressi di largo Sermo ...I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in Largo Sermoneta ... In via Mergellina, poco prima, uno sconosciuto avrebbe lanciato un lucchetto contro uno dei vetri sul lato ...