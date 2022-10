Napoli | Anguissa ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Frankresta in dubbio per la sfida di domenica contro la Roma all’Olimpico. Iloggi ha pubblicato il bollettino relativo all’allenamento quotidiano, dove è riportato che il centrocampista azzurro hain. Non ci sono ulteriori notizie relative agli esami ai quali avrebbe dovuto essere sottoposto oggi, come stamattina scriveva il Corriere dello Sport. Il report del club di De Laurentiis è il seguente: Dopo il successo sul Bologna, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico per l’undicesima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in ...