«Musica Nuova» a Montemesola Combattere la dispersione scolastica con un approccio nuovo alla cultura

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Non si ferma il costante impegno della Pro Loco di, in prima linea nella promozione e valorizzazione del territorio, anche attraverso l’attivazione di laboratori creativi rivolti a bambini e ragazzi fino ai 18 anni di età.Fotografia, disegno e ceramica, cittadinanza attiva e: il tutto reso possibile grazie al bando regionale “Bellezza e Legalità”.Il progetto messo in atto dPro Loco prende il nome di “a Palazzo”, proprio perché tali attività si svolgono presso il palazzo Marchesale di, struttura presente da secoli nel centro storico del comune e che ospita da qualche tempo la sede della Pro Loco, grazie ad un comodato gratuito sottoscritto con l’amministrazione comunale.A finanziare questa iniziativa nel paese delle bande “da giro” (che ...

MEI – Meeting degli Indipendenti

Si torna indietro di sessant'anni nellastagione del reality "Il collegio 7" in onda su RAI2. Il programma, in otto puntate, condotto ... il greco e le altre lingue straniere), lae lo ...... la storia dellaè già stata segnata dalla band inglese. Va anche detto, però, che le nuove ... "Wish": laedizione In attesa della pubblicazione dellafatica discografica, i Cure ... Per Mezzogiorno In Musica Indie ecco la nuova Rubrica PAREIDOLIA MUSICALE ideata dal cantautore palermitano Andrea Gioè. Gli ospiti di oggi sono gli Iguana Band. – MEI – Meeting degli Indipendenti Nello specifico, la nuova versione di watchOS 9.1 beta consente agli utenti di scaricare i brani di Apple Music tramite Wi-Fi o rete cellulare quando l’Apple Watch è spento. Prima dell’introduzione di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...