MotoGP | Marquez | “Il podio in Australia significa molto | stiamo crescendo”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Marcè tornato a parlare delconquistato a Phillip Island in occasione del Gran Premio d’di. Lo spagnolo della Honda si è arreso solamente ad Alex Rins, ma ha comunque potuto festeggiare il 100°della carriera, il primo dall’ultima operazione al braccio destro. “Questo risultatoper me e non può che farmi contento. Ringrazio tutte le persone che mi aiutano in questa stagione complicata, dai medici ai fisioterapisti;facendo grandi progressi. Anche la Honda sta lavorando, specialmente in vista del 2023. Questocontribuisce a tenere alta la motivazione” ha detto. SportFace.

