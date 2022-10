Moto Gp | ' Pecco' Bagnaia ha il primo match - point in Malesia | nel mirino Valentino Rossi

Il team Ducati è sbarcato a Sepang dove spera di vivere un fine settimanChissà che non ricapiti quanto accaduto nel 2018.ci crede e ci spera perché dopo aver trionfato in2 laureandosi campione del mondo, in questo weekend il rider torinese potrebbe laurearsi campione iridato con una gara di anticipo. Il ...ROMA- "Francesco Bagnaia con la Ducati è in testa al campionato del mondo, potrebbe vincere il titolo un pilota italiano su una moto italiana. L'ultimo a farlo sono stato io 50 anni fa. Sarebbe davver ...Massima concentrazione su un tracciato 'amico' con l’obiettivo di riportare il Mondiale in Italia e alla Ducati a distanza di anni dall’epoca d’oro di ...