Moto Gp | ‘Pecco’ Bagnaia ha il primo match-point in Malesia | nel mirino Valentino Rossi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Massima concentrazione su un tracciato 'amico' con l’obiettivo di riportare il Mondiale in Italia e alla Ducati a distanza di anni dall’epoca d’oro di(2009) e dall’exploit di Casey...

Il team Ducati è sbarcato a Sepang dove spera di vivere un fine settimana trionfale conBagnaia a un passo dalla possibile conquista del campionato mondiale. Il sorpasso firmato in Australia ...Chissà che non ricapiti quanto accaduto nel 2018.ci crede e ci spera perché dopo aver trionfato in2 laureandosi campione del mondo, in questo weekend il rider torinese potrebbe laurearsi campione iridato con una gara di anticipo. Il ...