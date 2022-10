Moscardelli fa tre gol | uno su assist dolcissimo di Totti | VIDEO

Decisiva la tripletta di Davide, ex centravanti di Chievo e Bologna in Serie A. L'ultimo dei suoi gol è stato propiziato da un assist perfetto di Francesco ...... tradotta in italiano come 'prìncipi di Serendippo '. Serendippo era l'antico nome dell'isola ... docente di Neuropsicologia dell'Università La Sapienza di Roma, la scrittrice Chiarae ...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gaetano D'Agostino, ex calciatore di Roma ed Udinese ed ...Sarao Jefferson Sarno Rapisarda Andrea Russotto Rizzo Palermo Lorenzini Boccia e Biagianti: le barbe più rossazzurre di sempre ...