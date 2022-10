“Mosaico Ucraina” | il viaggio di Olesja Jarem?uk dentro la storia delle minoranze

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Nella casa di Leopoli dove sono cresciuta vivevano persone di origini diverse: armeni, ebrei, russi e ucraini. Da bambina, questosi è fissato nella mia memoria e più avanti, quando sono diventata una giornalista, ho deciso di sbrogliare questo intrico di storie”. Inizia così ildella giornalistaJarem?uk alla scoperta delladi 14etniche che vivono in. Nel suo reportage, che poi è diventato un libro dal titolo “” (Bottega Errante Edizioni, 2022), riporta i racconti di confine e di migrazione, viaggiando tra ladi ieri e di oggi. Il libro è stato presentato di recente, in anteprima nazionale, al Pisa Book Festival. Com’è nato questo ...

Luce

'Nella casa di Leopoli dove sono cresciuta vivevano persone di origini diverse: armeni, ebrei, russi e ucraini. Da bambina, questo ...... donne guerriere forti e indomite che si pensa vivessero nell'odierna, si uniscono in ... Ilritrae anche l'antico dio del mare Nettuno , raffigurato in compagnia di 40 delle sue amanti: ... "Mosaico Ucraina", il viaggio di Olesja Jaremcuk dentro la storia delle minoranze - Luce Dal nord della Siria un ritrovamento sensazionale: uno dei mosaici più rari al mondo che raffigura la leggendaria e famigerata guerra di Troia ...Ricerca di Inc condotta tra gli italiani e su un campione di addetti ai lavori che operano in 70 organizzazioni non profit. Dopo i tre anni di pandemia a spaventare sono anche la tenuta del Servizio s ...