Monza | Petagna | 'Nell'ultimo periodo ho sentito cose brutte | ma Galliani crede in me'

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Andrea, autore del gol partita in Coppa Italia contro l'Udinese, ha parlato ai microfoni di Mediaset a fine gara: "Faccio innanzitutto...

I brianzoli si sono imposti per 3 - 2 per effetto dei gol di Valoti, Molina e di. A segno tra le fila bianconere Perez (doppietta).dunque agli ottavi e prossimo confronto con la ...Ci pensano poi Molina e Andreaa fissare il punteggio sul 3 - 2 finale. Il tabellino UDINESE -2 - 3 (0 - 1 PRIMO TEMPO) UDINESE (3 - 5 - 2): Padelli; N. Pérez, Nuytinck, Ebosse; ...Si ferma a nove la striscia di risultati utili consecutivi per gli uomini di Sottil, fermati anche da un palo ed una traversa ...L'attaccante della formazione brianzola segna la rete che elimina l'Udinese e qualifica la formazione di Palladino: l'ultima risaliva a febbraio.