Monza | Palladino ribadisce | «Non pensiamo ancora al Milan»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Raffaele, allenatore del, ha parlato in vista del match di Coppa Italia contro l’Udinese: le dichiarazioni Raffaele, ha parlato in un’intervista a Mediaset in vista del match delcontro l’Udinese in Coppa Italia. LE PAROLE – «una distrazione? Assolutamente no, non ci devono essere questi pensieri. Per noi la Coppa Italia è un obiettivo importante che ci permette di dare continuità al lavoro che stiamo facendo.partita dopo partita, massima concentrazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.