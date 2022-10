(Di mercoledì 19 ottobre 2022)– Attraverso la sua associazione animalistaLoha avviato unaper aiutare gli animali che hanno necessità dimediche. L’iniziativa è nata dopo che un cane ferito è rimasto a vagare nella città diprima che il comune se ne occupasse. “Oggi le spese veterinarie sono elevate, non sempre le istituzioni riescono ad intervenire. E così sto cercando di fornire il mio piccolo contributo”. Ma quando si parla dic’è anche chi storce il naso. Troppo spesso si assiste a forme di speculazione, soprattutto di chi mette in mezzo gli animali, facendo leva sulla sensibilità delle persone. Anchein passato era stata presa di mira dai sospetti, non sempre in ...

filodirettomonreale.it

... la statua l'hanno portata per le strade nel 1626 e il Santissimo Crocifisso ha spazzato via il "morbo rio", la peste di. Emanuele Basile ha in braccio la figlia Barbara, la moglieè ...Durante la notte del 4 maggio 1980, giornata di festa aper la ricorrenza del Santissimo Crocifisso, l'ufficiale mentre era di ritorno in caserma con la mogliee la figlioletta ... Monreale, Silvana Lo Iacono lancia una raccolta fondi per cani abbandonati e bisognosi di cure