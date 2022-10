Mondiali | Dybala sarà nei pre convocati dell' Argentina

La lista dei 35 pre convocati dell'Argentina per il Mondiale sarà ufficializzata nei prossimi giorni, ma Pauloci sarà. Un primo step che lo stesso calciatore si aspettava dopo i diversi consulti telefonici avuti sia con il Ct Scaloni che con il suo collaboratore Walter Samuel. Una notizia, comunque, ...... con appena dietro, Beto e la sorpresa Kvaratskhelia a 5. Secondo gli esperti il favorito ...la Lazio ha iniziato un vero e proprio tour de force in campionato che prima della pausala ...Di Kantè e Diogo Jota gli ultimi forfait, ma c'è chi spera ancora nel recupero come Dybala e Di Maria MUSSO (Argentina/Atalanta) - Non solo Dybala e Di Maria: la 'Seleccion' è in ansia anche per il po ...(ANSA) - ROMA, 19 OTT - La lista dei 35 pre convocati dell'Argentina per il Mondiale sarà ufficializzata nei prossimi giorni, ma Paulo Dybala ci sarà. Un primo step che lo stesso calciatore si ...