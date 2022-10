Miriam Leone | diva in giallo al Festival del Cinema di Roma 2022

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’arrivo disul red carpet deldeldinon è passato inosservato. L’attrice siciliana ha partecipato alla kermesse capitolina per presentare la pellicola War – La guerra desiderata in compagnia di un cast stellare: Edoardo Leo, Carlotta Natoli, Lorena Cesarini e Giuseppe Battiston. L’outfit scelto per la serata ha fatto la differenza sulla passerella dell’Auditorium Parco della Musica. Per l’occasione la donna ha indossato una splendida creazione di Fendi della collezione Couture autunno-inverno 2023. Maxi spacchi laterali, maniche lunghe, colletto alto e dettaglio incrociato sulla schiena:è apparsa più bella che mai! La vera particolarità dell’abito Fendi però non sono state le linee o i piccoli dettagli. A conquistare lo ...

Certo, ci sono state delle eccezioni, comeche ha preferito la riga in mezzo e una pettinatura più definita . Eppure il risultato è un inno all'eleganza, perché nella semplicità esprima ...In televisione è stata protagonista di un episodio di Non uccidere, la fiction di Rai Tre con. Proprio qui ha conosciuto Michele Alhaique (che prima di incontrare Benedetta ha amato per ...E’ accesa come il colore dei suoi capelli. Miriam Leone è incantevole ed è sempre “sul pezzo”. Stupefacente. Uno la vede e la guarda ma quando è lei a posare…. L’articolo Miriam Leone in estasi i fan, ...Il mattatore – oltre che gladiatore – Russell Crowe, la cowgirl Noomi Rapace, la signora in giallo Miriam Leone: i volti della 17esima Festa del cinema di Roma 2002 (13-23 ...