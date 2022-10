Ministri del nuovo governo | che differenza c' è tra quelli con e senza portafoglio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) I primi sono a capo di strutture amministrative complesse e hanno capacità di spesa. I secondi no. Di questi ultimi. il ruolo non viene menzionato nella Costituzione italiana, ma ivengono nominati fin dai primi anni dell'Italia unita

... richiamandosi al paragrafo 1regolamento internogoverno federale, che attribuisce al cancelliere il potere di stabilire linee guida di politica interna ed estera vincolanti per i...Nel primo il Cavaliere rimprovera alla "signora" (ovvero alla premier in pectore) i cinquedella Lega e dice che la presidenzaSenato e quella della Camera 'valgono' due...Doveva essere il momento del ritorno all’armonia. Dell’amicizia ritrovata tra Berlusconi e Meloni, archiviate le tensioni sul nodo Ronzulli. Ed è così che in effetti ...Rimossa dopo le proteste. Giorgetti: "C'è pure a Palazzo Chigi". La Russa: è cancel culture Una foto di Mussolini esposta al Mise, ospitato in un edificio-simbolo di Marcello Piacentini, vera archista ...