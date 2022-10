(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, insieme al cambio di nome, secondo il ministro Enrico, "c'è stato un cambiamento profondo nella cultura e nel modo in cui ...

Agenzia ANSA

Tutti i nuovi progetti devono avere una relazione di sostenibilità e questo si tradurrà anche nella nuova legge dei contratti pubblici", dichiaraal forum di ANSA e Asvis "Voci dal futuro" ...... come ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (), Enrico, oggi nella riunione con i sindaci. L'impegno dell nove città, ha aggiunto il ministro, '... Mims: Giovannini, riconosciuti da Ocse tra migliori pratiche Al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, insieme al cambio di nome, secondo il ministro Enrico Giovannini, "c'è stato un cambiamento profondo nella cultura e nel modo in cui abb ...Mims e Regione Sardegna hanno firmato un protocollo per migliorare la mobilità ferroviaria e stradale e superare il gap infrastrutturale che penalizza l\'Isola ...