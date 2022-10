Milano da squalifica sulle Olimpiadi Fontana già vede il flop

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Non solo leInvernali-Cortina 2026 e i Winter World Master Games 2024. “Adesso anche gli European Master Games 2027 proiettano sempre più la Lombardia nel futuro dello sport a livello mondiale. Un risultato che ha per me, che sono uno sportivo, un significato ancora più alto” ha commentato Antonio Rossi, sottosegretario con delega allo Sport alla Regione Lombardia, che si è aggiudicata l’organizzazione della manifestazione multisportiva per gli atleti master over 30 anni organizzata ogni quattro anni dalla IMGS (International Master Games Association). Mancano quattro anni alleinvernali, ma solo due al primo test. Impossibile ultimare gli impianti a partire dal PalaSharp Una serie di competizioni agonistiche di altissimo livello che si svolgeranno negli impianti e negli scenari delle province di Como, Lecco ...