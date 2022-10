Milan | Tonali | «Obiettivo? Adesso vogliamo riconfermarci»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Sandro, centrocampista del, fissa gli obiettivi del club rossonero per il prossimo futuro: le dichiarazioni Sandro, centrocampista del, è stato intervistato da Icon. Le sue dichiarazioni. FUTURO – «Il prossimoè confermare quello fatto l’anno scorso che è la cosa più difficile. Bisogna stare tutti quanti concentrati dentro il nostro sogno». SCUDETTO VINTO – «Dopo il derby abbiamo capito che era un anno diverso, che eravamo lì per meriti nostri e che non dovevamo più sprecare nessuna partita. Arrivati a quel punto è stato tutto più semplice. Per noi calciatori è stato molto più facile, anche se sapevamo di che dovevamo vincerle tutte. Ma quando preparavamo le partite in settimana ci accorgevamo di quanto eravamo carichi e perciò in campo le cose sono state ...

Si comincia con il giocatore delSandroche ha realizzato i suoi sogni di bambino: voleva fare il calciatore, giocare in Serie A, indossare la maglia del, vincere lo scudetto. "Il ...... Charles De Ketelaere sarà ancora al centro del: sabato contro il Monza il candidato numero ... Giroud e. Di buono, per De Ketelaere, c'è che chi lo ha sostituito non ha sfruttato l'...Icon, lancia il nuovo numero “Let me dream” dedicato al bisogno e al coraggio di continuare a sognare. Quattro i protagonisti che il magazine diretto da Andrea Tenerani ha scelto come volti di copert ...Il Milan di Stefano Pioli cerca con continuità per continuare l'ottimo percorso in campionato e approfittare degli scontri diretti tra Roma-Napoli e Atalanta-Lazio. Sabato 22 ottobre alle ore 18:00, a ...