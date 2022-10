Milan | tegola Maignan | c'è lesione al polpaccio Mondiale a rischio

... "Nell'allenamento odierno - recita la nota del- , Mike Maignan ha riportato una lesione del muscolo soleo della gamba destra. Il portiere rossonero verrà rivalutato tra 10 giorni". Una...Il problema di Maignan è unae non ci voleva proprio. Andremo avanti Cerco che si. Avrei preferito farlo col francese in porta'. Dolce stilè sul pezzo: 'Vorrei scrivere una 'lettera ...Ancora una tegola per il Milan, in questo caso si tratta di un problema già vissuto che torna però ad affacciarsi e a causare grattacapi a Stefano Pioli: nuovi problemi per Mike Maignan, proprio quand ...L'esito degli esami strumentali di Mike Maignan: il portiere sarà rivalutato fra 10 giorni, un'altra tegola per Stefano Pioli ...