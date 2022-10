Milan | Sky | “Nuovo infortunio per Mike Maignan”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)- Ilè ritornato a lavorare aello, dopo la gara vinta domenica contro il Verona, per 2-1. Ilè ritornato a lavoro aello, dopo la gara vinta contro il Verona per 2-1, nella sfida di Domenica. Sembrava vicino al ritorno in campo, ma non sarà cosi almeno per un po’,si è diinfortunato. L’esito degli esami a cui si è sottoposto il portiere francese, infatti, non ha portato buone notizie. Come riportato da Sky,ha riportato una lesione al soleo della gamba destra e sarà rivalutato tra dieci giorni. Di fatto dunque, Magicsarà fermo ai box anche contro Monza e Torino in attesa del rientro, ancora incerto. La prima data possibile potrebbe essere il 5 novembre, ...

Brutte notizie in casa. Si ferma nuovamente Maignan. L'esito degli esami ... Milan, il punto sugli infortunati: nuovo stop per Maignan, Kjaer recuperato Milan, Kalulu cambia agente: le ultime sul rinnovo di contratto Pierre Kalulu è stato uno dei protagonisti dello scudetto del Milan. Arrivato a parametro zero nel 2020, il difensore francese è diventa ...Il Milan ha messo tra le sue priorità il rinnovo di Pierre Kalulu, ma proprio quando la trattativa sembrava vicina al traguardo la svolta: il difensore francese cambia agente. Come riferito da Sky Spo ...