Milan-Monza | Galliani | “Ho paura di sbagliare spogliatoio”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nel pregara della sfida di Coppa Italia contro l’Udinese, l’amministratore delegato del, Adriano, ha parlato a Sportmediaset anche della prossima sfida in Serie A dei brianzoli, una gara speciale per lui e Silvio Berlusconi, visto che l’avversario sarà il “loro”: “Ne parlavo ieri con Maldini, sarà dura andare nellogiusto. Ora sto facendo yoga mentale perché avrò per 90? le telecamere addosso. Sto lavorando da qualche giorno per essere refrattario ad ogni emozione, o almeno tenterò. Mi lascerò andare a cominciare dalla partita successiva, innon posso farlo. Spero di farcela a stare fermo e immobile qualunque cosa succeda in campo, ad ogni fischio arbitrale non muoverò nulla“. SportFace.

...movimentati in casa. Dopo il successo esterno sul campo del Verona a firma Sandro Tonali, i rossoneri continuano la preparazione in vista della suggestiva e romantica gara contro ila San ...Napoli - Le parole di Adriano Galliani , amministratore delegato del, che a Dazn in una lunga intervista fa il paragone Van Basten Maradona : "Nelhanno giocato 9 Palloni d'Oro e tanti grandi brasiliani. Nel mio cuore però, in maniera indelebile, resta ...Meteo per Mercoledì 19 Ottobre 2022, Monza. Generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperature comprese tra 16 e 23°C ...È tempo di pensare anche al calciomercato in uscita in casa Milan: Maldini prepara l'addio eccellente in vista della prossima estate.