Milan | Gazzetta | “Tutte le facce del rinnovo di Leao”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadraneldici mette la faccia, con tanti intrecci. “Imbarazzo Un veto strisciante da mesi puntualmente li contrappone, visto che l’avvocato francese Dimvula ha la procura omnicomprensiva del giocatore, mentre Mendes è il consigliere della famiglia solo sulla parola (che va e viene…). I due, così, faticano ad intendersi: il dualismo è nei fatti. Al parigino non va giù che il super agente portoghese vanti ottimi rapporti con lo Sporting Lisbona, facendosi garante di un accordo per la nota vicenda. Ieri è andato storto qualcosa, mettendo tutti in imbarazzo. È bene allora fare un passo indietro per capire le ragioni di questa querelle. Da tempo ipressavano Mendes per risolvere il caso in ...

Il Genoa elimina De Rossi, Toro - show con il Cittadella: il meglio della Coppa Italia Non perderti le Newsletter diPROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...Ancora un guaio per Mike Maignan. E bruttissima notizia per il, che già pregustava il ritorno in azione del portierone francese dopo lo stop per l'infortunio al polpaccio sinistro subìto in nazionale. Maignan ha sentito di nuovo dolore durante l'allenamento ...In corso gli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio del portiere francese: è probabile che salti le sfide decisive di Champions ...Chance in vista in casa Milan per Charles De Ketelaere. Lo annuncia oggi La Gazzetta dello Sport con vista sul prossimo impegno dei rossoneri contro il Monza in programma sabato: “Con il posto in tasc ...