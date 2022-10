Pianeta Milan

... aveva battuto la Salernitana per 1 - 0 e si era regalato l'incrocio con il, che lo aveva ... Berardi, furia contro tifoso dopo insulti/ Video, sfiorata la rissa fuori dalPer quanto ...... cavalcando l'onda del più 'famoso' 'Pioli is on fire' al, foriero di successi. E di successi ... Sabato in Emilia erano oltre 2.200, superiori anche a quelli del '' di Modena. Neanche ... Milan, Braglia: “Leao Se la politica è quella io lo venderei a giugno” Secondo Braglia il Milan dovrebbe evitare di correre rischi per il rinnovo di Rafael Leao, per non ripetere i casi Donnarumma e Kessie ...Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così a "Maracanà" su TMW Radio del Milan di Stefano Pioli dopo la vittoria in casa del Verona: "Il Milan ha ...