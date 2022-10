Milan | altro stop per Maignan Il portiere rossonero si ferma ancora

Secondo Franco Ordine , c'è un responsabile in tutto questo, enon è che Jorge Mendes. L'... Un fatto strano se pensiamo che a rappresentare Leao a Casasia stato infatti l'avvocato francese ......lunga e ricca di trionfi nel. Un'esperienza incredibile e vincente, nella quale ha conosciuto grandi campioni e vissuto da protagonista assoluto il calciomercato. Di questo e moltoha ...Milan, arriva un'ulteriore brutta notizia per mister Stefano Pioli. Ennesimo infortunio per il top player della rosa rossonera.Riascolta Usa si sta già votando. Per Truss e Macron il nemico è la finanziaria di Effetto Mondo . Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.