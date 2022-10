(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Più di un miliardo destinato al business dell’accoglienza. E’ l’ultimo vergognoso regaloper l’accoglienza degli extracomuitarial. Per l’esattezza un miliardo e trecento milioni. Prima di lasciare il Viminale, mentre il 13 ottobre facevano ingresso alla Camera e al Senato i deputati e senatori neoeletti, il ministro dell’Interno “vergava l’ennesimo, ingente, stanziamento pro immigrati. Come a lasciare alle sue spalle l’ultimo dispetto prima dell’uscita di scena, senza essere rimpianta da nessuno“. Unoper i modi e i tempi.ci inguaiaalun miliardo alle coop per l’accoglienza Ad informarci nei dettagli di questo pacco-dono confezionato dalla ministra con i soldi nostri in ...

Secolo d'Italia

... 'oggi è in purgatorio e qualcosa dovrà pagare in termini di poltrone per locompiuto e reso ...(ha il controllo sulla Guardia costiera e dunque voce in capitolo sugli sbarchi di). Un ...... 'oggi è in purgatorio e qualcosa dovrà pagare in termini di poltrone per locompiuto e reso ...(ha il controllo sulla Guardia costiera e dunque voce in capitolo sugli sbarchi di). Un ... Migranti, lo "sgarbo" della Lamorgese al nuovo governo: oltre un milardo all'accoglienza fino al 2025 Di Aldo Cazzullo Meloni compia un gesto di conciliazione con l’Europa: eriga dei memoriali per i deportati. I migranti vanno fermati, ma poi va seguito l’esempio di Mimmo Lucano, integrandoli. I musei ...La cultura deve avere come conducente una figura popolare, persona trasversale che in questa nostra era ha solo un nome noto e lo dice la sinistra, la destra e i libertari per varie ragioni ma in fond ...