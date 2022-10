“Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme | lui ha imposto delle regole”

Tomaso Trussardi non voleva perdonareperché non gli è andata giù l'apparizione di lei con... Ormai è ufficiale:e Tomaso Trussardi sono tornati insieme. I due si erano separati a inizio anno e, in ...Da settimane ormai non si parla d'altro che del ritorno di fiamma trae Tomaso Trussardi . I due sono stati infatti avvistati insieme di recente in diverse occasioni, tra cui la festa di compleanno della figlia Sole , che il 9 ottobre scorso ha spento ...Dopo il comunicato congiunto di separazione e un'estate bollente che ha riempito le pagine dei settimanali di gossip, Michelle Hunziker sembra pronta a tutto per riconquistare Tomaso Trussardi, anzi ...Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme. I due avevano dato il via a un 2022 nero dal punto di vista delle separazioni. Sono stati gli apri pista ...