Mi spetta la supplenza | ma mi hanno sbagliato il punteggio Posso mantenerla? Ecco cosa ha detto la Corta d’Appello

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La Corteconfermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado con la quale aveva rigettato il ricorso con cui un dipendente della scuola aveva chiesto dichiararsi il proprio diritto a partecipare al concorso per l’accesso alla I fascia della graduatoria permanente per il profilo di assistente tecnico dell’AREA B del personale Ata statale, perché in possesso della prescritta anzianità di due anni di servizio, anche non continuativi, prestati in posti corrispondenti al profilo di assistente tecnico, e per l’effetto il diritto ad essere inserito nella relativa graduatoria definitiva con conseguente condanna dell’Amministrazione a stipulare i contratti di lavoro per tali anni e all’attribuzione del giustoin graduatoria. Si pronuncia con la Cassazione Civile con Ord. Num. 28255 /2022 L'articolo .