Meteo del giorno | farà caldo a Caserta e Benevento?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Amici del Sud: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -? Vediamolo insieme! Napoli Ildi Napoli è indicato come segue: il cielo è sereno, l'umidità è del 55%, la temperatura media è di 22.32°C, la temperatura minima è di 16.61°C e la temperatura massima è di 23.35°C. La velocità del vento è di 2.64km/h e la percentuale di nuvolosità è pari a 0%. Il tempo oggi è bello e soleggiato, quindi potete approfittarne per andare a passeggiare, fare un picnic o visitare qualche museo. Avellino Ilper Avellino è buono. La temperatura media è 22,5 °C, la temperatura minima è 12,9 °C e la temperatura massima è 23,8 °C. Il cielo è sereno o poco nuvoloso e l'umidità relativa è del 43%. Si registrano velocità del vento ...