(Di mercoledì 19 ottobre 2022) AGI - È ilpasso verso undidel parlato di unanon scritta alimentato dall'Intelligenza Artificiale ed è stato fatto con l'hokkien, una delle lingue ufficiali di Taiwan,dai cinesi emigrati ma priva di una forma scritta standard. Ilè statooggi da. “Questa tecnologia - fa sapere Palo Alto - permette a chi parla hokkien di tenere conversazioni con persone che parlano inglese. Per sviluppare questo nuovodivocale, i ricercatori per l‘IA dihanno dovuto superare molte sfide date dai tradizionali sistemi diautomatica, come la raccolta dei dati, la progettazione del ...

Meta ha presentato il primo sistema di traduzione di una lingua solo parlata Un modello ancora in fase di sviluppo che può tradurre solo una frase intera alla volta,ma si tratta di un passo verso un futuro in cui sarà possibile la traduzione simultanea tra le lingue ...Arriva il primo sistema di traduzione per lingue non scritte basato sull'Intelligenza Artificiale (AI). (ANSA)