Meritocrazia Italia | a Roma il quarto Congresso nazionale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Conto alla rovescia per ildi(Mi), che si terrà adomani e venerdì. Il confronto, al quale prenderanno parte dirigenti Mi e ospiti illustri anche del panorama inter, rappresentanti di tutte le forze politiche, studiosi, professionisti e Istituzioni, avrà a oggetto il ruolo riservato al cittadino nell’azione politica e sarà volto a indagare le ragioni del fallimento della politica del mero consenso e a far emergere le utilità della diffusione di una ‘cultura della partecipazione’. L’obiettivo sarà avviare una riflessione condivisa sulle strategie possibili per il ripristino di un benessere collettivo e di un’equa distribuzione delle opportunità, facendo il punto sulle reali priorità. Nella ...

