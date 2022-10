Adnkronos

Roma, 19 ott. " Conto alla rovescia per il quarto Congresso nazionale di(Mi), che si terrà a Roma domani e venerdì. Il confronto, al quale prenderanno parte dirigenti Mi e ospiti illustri anche del panorama internazionale, rappresentanti di tutte le ...... rincorse e attese, opportunità e delusioni, ma anche tenacia e: Lovric è rimasto a ... in Svizzera , a Lugano : più vicino all', il grande obiettivo della carriera. Lo hanno ... Meritocrazia Italia, a Roma il quarto Congresso nazionale Dopo la proposta di Intesa SanPaolo, la settimana lavorativa corta di 4 giorni potrebbe presto diventare una consuetudine anche in Italia.(Adnkronos) - Conto alla rovescia per il quarto Congresso nazionale di Meritocrazia Italia (Mi), che si terrà a Roma domani e venerdì. Il confronto, al quale prenderanno parte dirigenti Mi e ospiti il ...