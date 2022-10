Mentre attacca obiettivi civili | Putin ci inonda di fake news

Leggi su formiche

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Volodymyr Zelensky è stato evacuato in Polonia”. “L’offensiva è iniziata dal territorio bielorusso”. “Mosca non ha preso di mira infrastrutture”. La campagna di disinformazione russa continua, con false affermazioni diffuse in rete. Ma per smontarla basta raccontare i fatti. Come fa l’ambasciata degli Stati Uniti in Italia tramite il suo account Twitter ufficiale. Alla prima “bugia del Cremlino”, quella della presunta evacuazione del presidente ucraino in Polonia, si ricorda che Zelensky ha girato un videomessaggio dalla War Room lunedì alle 11:02, ora locale. O che l’offensiva non è affatto iniziata dal territorio bielorusso perché nel confine la situazione è tuttora invariata. I terribili attacchi della Russia contro una serie diin tutta l’Ucraina sono stati accompagnati da un’ondata di #disinformazione ...