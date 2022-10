Meloni | sconcerto dopo le dichiarazioni di Berlusconi su Putin | così si fa male da solo

la Repubblica

In questi due commenti attribuiti a dirigenti di Fratelli d'Italia e fedelissimi di Giorgiadal Fatto Quotidiano c'è tutto lointerno al centrodestra per l'ennesimo show di Silvio ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche E Giorgiaavverte "Il governo nasce se siamo coesi" Giorgiatrascina la destra ... Lo sconcerto di Meloni: "La posizione italiana sulla Russia non cambia". Tajani torna in bilico Il personaggio, si sa, non ama correre il rischio di passare inosservato. E non è nuovo alla tentazione di preferire i panni dello showman al doppiopetto istituzionale. Ma che le parole ...Tutti basiti. La sventagliata di dichiarazioni di Silvio Berlusconi, a sentire fonti autorevoli all’interno di Fratelli d’Italia, è considerata semplicemente senza senso.