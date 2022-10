Meloni? Ecco cosa accadrà dopo l' audio di Berlusconi | la sentenza pesante di Fabbri

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Davidenon ha dubbi: il nuovodisu Zelensky avrà conseguenze. L'esperto analizza le parole del Cavaliere in unrubato e reso pubblico da LaPresse in cui l'ex premier esprime giudizi sulla guerra in Ucraina affermando che sostanzialmente la causa del conflitto sarebbero stati gli attacchi di Zelensky sulle regioni del Donbass. E sempre sul presidente ucrainoha affermato davanti all'assemblea dei parlamentari di Forza Italia: "Non mi fate dire quello che penso di Zelensky...". Insomma frasi forti che di fatto hanno suscitato un certo scalpore nel palazzo della politica soprattutto alla vigilia delle consultazioni che dovrebbero partire nella giornata di domani. E, ospite di "Diario politico" da Mentana su La7, fotografa così la ...

Berlusconi a: 'i miei nomi, fai tu. Gli appunti su di te Non erano parole mie' Giorgia e Matteo Proprio per oggi è in programma un vertice tra Matteo Salvini , che ha pranzato col ...Nuovo audio del leader di Forza Italia. Le sue parole ricordano la propaganda russa e riflettono quelle pronunciate prima del voto a Porta a Porta. Ma c'è una differenza, che mette in grande dubbio la ...La Costituzione antifascista e laica nata dalla Resistenza messa in discussione dalla seconda e terza carica dello Stato e Giorgia Meloni si arrabatta ...