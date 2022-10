Agenzia askanews

... estremista', voluto da'in sfregio alla Costituzione antifascista e ai suoi principi di uguaglianza e inclusione', oggiil tiro: 'Un video in Rete da me usato risulta oggi montato in ...C'è chi scrive, chile bozze, chi pubblica, chi controlla, un esercito. Per cui un ... I Servizi sanno, come lo sa Giorgia, come lo sanno lorsignori tutti, che questa è la classica ... Meloni corregge linea dopo audiogate:filo Nato o niente governo L'ultima uscita filo-putiniana potrebbe costare cara ad Antonio Tajani, principale sponsor dell'appeasement con Fratelli d’Italia e fino a ieri candidato stra-favorito per la Farnesina. L'opzione di a ...Sergio Mattarella ha consolidato il suo controllo sulle scelte del futuro governo. Può piacere o no, ma è così. E tale controllo si ...