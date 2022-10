Meloni-Berlusconi | ancora alta tensione Ecco cosa si sono detti

Non è solo questione di ministri. Quello che sta accadendo in queste ore nel centrodestra riguarda il riconoscimento della leadership di Giorgiachesta facendo di tutto per non ammettere . Le dichiarazioni di ieri del leader di Forza Italia - prima su Maria Elisabetta Casellati ministro della Giustizia, su cui ci sarebbe ...Leggi anche Governo, Lollobrigida: "non ci mette in difficoltà" Governo, Letta a: "Chi danneggia Italia all'estero": "Rapporti riallacciati con Putin Ho raccontato ...LaPresse) Giorgia Meloni vede il traguardo della costruzione del nuovo governo e punta al giuramento già nel fine settimana. Dopo i capigruppo, ...Berlusconi torna a far parlare di sè per alcune esternazioni fatte su Putin. “Non è folklore, non sono battute. Da parte della nuova maggioranza è in corso un pericoloso spostamento dell’Italia" ...